"Nella Chiesa c'è spazio per tutti". Il messaggio appassionato che Francesco ripete con forza

E' uno dei momenti che ha colpito di più dell'omelia di Papa Francesco, nel giorno dei patroni di Roma Pietro e Paolo. Un invito alle porte aperte nella Chiesa, non per congedare ma per accogliere: “Non dimentichiamo questa parola: tutti. Tutti! Andate all’incrocio delle strade e portate tutti, ciechi, sordi, zoppi, ammalati, giusti, peccatori: tutti, tutti! Questa parola del Signore deve risuonare, risuonare nella mente e nel cuore: tutti, nella Chiesa c’è posto per tutti. E tante volte noi diventiamo una Chiesa dalle porte aperte ma per congedare gente, per condannare gente. Ieri uno di voi mi diceva: “Per la Chiesa questo non è il tempo dei congedi, è il tempo dell’accoglienza”. “Non sono venuti al banchetto…” – Andate all’incrocio. Tutti, tutti! “Ma sono peccatori…” – Tutti!”