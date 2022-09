Ostia cambia nome

Approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina la delibera che sancisce la nuova denominazione di 'OSTIA LIDO DI ROMA' con cui si chiarisce che la capitale non ha solamente uno straordinario patrimonio storico, artistico e monumentale ma ha anche un mare balneabile con 18 KM di litorale che pochissime altre grandi città europee possono vantare. Anche per questo è scattata la proposta per la candidatura a Patrimonio Unesco