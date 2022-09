Peste suina africana: al via gli abbattimenti nel Lazio

È un condominio di Valle Aurelia l'ultimo bersaglio di uno dei branchi di cinghiali che si muovono nel territorio urbano della Capitale.

Proprio alle spalle del Vaticano e ai piedi del parco di Monte Ciocci sorge un complesso ex Ater di venti palazzine.

Qui sono entrate due femmine adulte con otto cuccioli e hanno rovesciato vasi, aggredito i cani dei condomini, spaventato i bambini.

Gli ungulati sono stati messi in fuga da agenti di polizia.

Intanto suscita polemiche il piano di abbattimenti al via oggi: l'uccisione di 50.000 esemplari in tre anni sarà affidata alle associazioni di cacciatori controllate dalle unità forestali dei Carabinieri.

E una riduzione importante del numero dei cinghiali è quella auspicata dal nuovo presidente nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori, Cristiano Fini che a Bruxelles per una due giorni di incontri istituzionali si è rivolto al capo di gabinetto del commissario all'Agricoltura Maciej Golubiewski indicando il diffondersi della peste suina africana come una delle componenti di quella che ha definito "La più terribile crisi economica del terzo millennio".

A rischio - ha precisato Fini - non più solo la sicurezza pubblica e i campi, ma anche il settore zootecnico che solo in Italia produce 11 miliardi di fatturato e comprende prodotti di eccellenza tra cui 21 Dop e 12 Igp per un valore annuo complessivo di 1,6 miliardi di export.