Prima prova per gli esami di maturità

Maturità 2022. Torna in presenza dopo due anni di pandemia. Due le prove scritte e poi gli orali la prossima settimana. Commissione interna con il solo presidente esterno. Più crediti per il triennio. 51.802 ragazzi da stamane sui banchi per affrontare la prima prova importante della loro vita. Quella che si sogna e si ricorda per sempre. Tra ansia e trepidazione, nottata in bianco e paura questa mattina, vocabolario alla mano, mascherina al braccio, ragazzi e ragazze entrano in classe per lo scritto di italiano. Sei ore il tempo massimo. Tracce più o meno che si aspettavano e che sui social giravano già da giorni. Verga e Pascoli sono gli autori scelti per i due primi temi , quelli che richiedono l’analisi del testo. Per quello argomentativo: Gherardo Colombo e Liliana Segre sulle leggi razziali, Oliver Sacks con la sua Musicofilia e una riflessione sui cambiamenti climatici del Nobel Giorgio Parisi. Per l’attualità: un testo di Luigi Ferrajoli sugli effetti da pandemia da covid e una riflessione di Gheno e Mastroianni sui rischi da social e della rete. Tante le chat in cui i giovani si confrontavano e si spalleggiavano. Molti i dubbi e le domande. Anche se poter indossare maglietta o camicia o dover coprire i tatuaggi. Qualcuno oggi, prima d’entrare tira fuori un ciondolo a cuore, un quadrifoglio, un corno napoletano, un rosario, e una foto, quella del nonno. Quella che lo aiuterà durante il fatidico scritto.