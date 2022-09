Primavera Femminile della AS Roma campione d'Italia

"Un esempio per le tante squadre femminili della Capitale per poter realizzare i loro sogni e i loro obiettivi". Così la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli ha descritto la conquista dello scudetto da parte della As Roma primavera femminile.

La squadra, laureatasi Campione d'Italia dopo la vittoria in finale contro la Juventus, è stata ricevuta in Aula Giulio Cesare e premiata alla presenza della presidente, dell'assessore allo Sport Alessandro Onorato, dei consiglieri capitolini Federico Rocca (presidente Roma Club Campidoglio) e Daniele Parrucci, che è anche assessore delegato allo Sport della Città metropolitana.