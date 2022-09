Quindici arresti a Latina per estorsione e usura

Una città in ostaggio.

Così deve essere sembrata Latina agli investigatori della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma dopo aver ascoltato gli interrogatori di alcuni collaboratori di giustizia.

Ai magistrati è stata raccontata nei dettagli l'attività della famiglia Ciarelli e indicato un lungo elenco di vittime: commercianti, imprenditori e privati cittadini costretti a versare soldi pur di non vedersi incendiata l'attività, pur di non subire violenze minacciate anche a danno dei familiari.

Da quelle testimonianze hanno preso il via le indagini della sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile di Latina che ha ricostruito almeno dieci episodi estorsivi.

La natura mafiosa di questi comportamenti sta nelle modalità con cui sarebbero stati attuati: facendo sempre ben presente alle vittime che chi avevano davanti era un membro della famiglia Ciarelli.

Parte dei soldi poi sarebbero serviti a mantenere le famiglie degli affiliati in carcere. Perché ormai è chiaro agli inquirenti: la detenzione non ha indebolito la capacità intimidatoria della famiglia, che si sarebbe servita anche di un profilo Facebook, "Puro Sangue Ciarelli", per comunicare con le vittime.

A un avvocato di Latina è stata occupata abusivamente la casa senza il pagamento di alcun affitto.

In 15 sono stati arrestati con le accuse di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni