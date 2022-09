"Non abbandonarmi"

Ogni 4 minuti e mezzo viene abbandonato un animale da compagnia in Italia. Ogni anno circa 130 mila tra cani e gatti. Succede soprattutto d'estate.

A dirlo l'Associazione Animalisti Italiani che ricorda come l'abbandono oltre ad essere un atto deprecabile, è un reato e mette a rischio la sicurezza degli automobilisti: oltre 200 gli incidenti provocati nelle autostrade nel 2021. A piazza del Popolo a Roma, si sono messi in gabbia per dire basta e sensibilizzare i cittadini. Il Lazio è tra le regioni con maggiore abbandono di gatti insieme a Puglia e Piemonte.