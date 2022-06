Registe dal mondo

Ha aperto con la videoperformance della streetartist Laika la sesta edizione del festival Cinema d'Idea - International women festival, diretto da Isabella Fregonese de Filippo, all'isola Tiberina a Roma.

Il video, dal titolo “Don't follow me” sottolinea come per una donna molte cose siano più difficili, anche solo, banalmente, tornare a casa sole, la sera.

Per questo “il soffitto di cristallo”, le donne registe nel mondo sono oggi solo l'11% del totale. Non per mancanza di talento, ma per mancanza di sostegni.

La rassegna continua all'Isola del cinema fino al prossimo primo luglio.