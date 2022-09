"Ritorno alla grande bellezza". La ripartenza del turismo culturale

Finite le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, il turismo culturale torna a ripopolare le principali città d'arte. La grande bellezza del patrimonio culturale italiano torna a conquistare visitatori stranieri e domestici. I dati di Assoturismo e Confesercenti sulle previsioni per questa estate sono incoraggianti, tra giugno e agosto sono previsti 27,4 milioni di presenze, oltre 5,5 milioni in più rispetto al 2021. Il turismo culturale riparte più velocemente di tutti gli altri segmenti (+24,6% sul 2021), grazie al ritorno degli stranieri (+34%). E dà una spinta ai consumi: +9,1 miliardi nei primi 8 mesi dell’anno, l’1,4% del totale nazionale. Ma la corsa delle bollette pesa sui margini delle imprese. Una buona notizia non solo per le strutture ricettive ma per tutta la filiera del turismo culturale, dai musei ai siti culturali e archeologici, dalle guide turistiche alla ristorazione, dai servizi di noleggio e di trasporto fino alle attività commerciali: complessivamente 343 mila imprese e oltre 1,4 milioni di addetti nei settori produttivi direttamente o indirettamente coinvolti.