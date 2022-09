Crolla un pezzo della struttura dell'arco di Porta Maggiore. Recintata l'area

Ore 6,15. Dalla struttura dell'acquedotto sopra uno degli archi Porta Maggiore si staccano alcuni frammenti di tufo. Agenti della polizia locale e vigili del fuoco intervengono per mettere in sicurezza l'area e interdirla al transito pedonale. Giungono sul posto anche i tecnici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per effettuare i sopralluoghi. Dopo le prime verifiche, si decide che occorrerà quanto prima intervenire con un cestello elevatore per esaminare la parte interessata dal cedimento e controllare altre zone eventualmente a rischio. Si potrà così anche fare delle ipotesi più concrete sulle cause del crollo e programmare interventi di manutenzione o restauro sul monumento.