Si sporge dal finestrino e viene colpita da un trattore. Grave una bimba di 5 anni

Giulia, cinque anni, lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli a Roma. Ha un pesante trauma cranico ed è in coma farmacologico dopo l'intervento chirurgico d'urgenza. I suoi genitori, Valeria e Sandro, attendono disperati di avere notizia. Arrivano da Atina, in Ciociaria, dove vivono con le loro figlie. Sabato sera l'assurdo incidente sul quale ora indagano i carabinieri. La piccola si è sporta con la testa dal finestrino ed è stata colpita dal rimorchio di un trattore che viaggiava in senso opposto. Un istante di quelli che cambiano per sempre la vita. I soccorsi sono stati immediati, Giulia è stata portata al Policlinico Gemelli con l'eliambulanza. Il conducente del mezzo che l'ha colpita non si e' reso conto e non si e' fermato. I genitori della bambina sotto shock non sono stati in grado di dare dettagli precisi. Intanto ad Atina e nella Valle di Comino tutti si stringono alla famiglia. È nata una gara di solidarietà per aiutarli a trovare un posto dove dormire e a sostenere le spese di questi giorni.