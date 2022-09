Siccità, vertice per cercare soluzioni

Crisi idrica. Nelle prossime ore il governatore Zingaretti firmerà lo stato di calamità naturale per il Lazio: consentirà ai singoli sindaci di emettere ordinanze specifiche per diminuire i consumi nei territori comunali. Ieri vertice in Prefettura a Roma, oggi all'Autorita' di bacino per monitorare la situazione: la Capitale al momento è la città che rischia meno. Il sindaco Gualtieri ha comunque rivolto un appello ai cittadini: "usare un bene prezioso come l'acqua - ha detto - in modo attento, responsabile e senza sprechi". Prime difficoltà invece nel Viterbese: ad Acquapendente, Nepi e Vetralla sono già in azione le autobotti.