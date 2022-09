Spari in discoteca

Ore 23.30.

Il via vai del venerdì sera nei locali intorno al monte Testaccio è quello di sempre.

Due persone a bordo di un motorino si fermano davanti alla discoteca l'Alibi. L'uomo seduto dietro estrae una pistola e spara. Il primo colpo raggiunge al ginocchio un 25enne.

Poi, probabilmente l'arma si inceppa. Gli agenti della Polizia Scientifica trovano a terra un proiettile inesploso. Accade quando si scarrella la pistola.

Il bersaglio, un giovane di Capoverde, viene portato all'ospedale San Giovanni dove è stato operato per estrarre i frammenti di proiettile dalla gamba.

Le indagini sono serrate e al momento è difficile trovare un filo che riconduca l'aggressione al mondo della malavita della capitale perché la vittima è incensurata.

Eppure le modalità con cui è stato sferrato l'attacco fanno pensare al lavoro di un professionista. Ed è significativo anche che chi ha assistito al fatto ha riferito che prima dell'aggressione non c'era stata nessuna lite.

Subito dopo lo sparo i due si sono dileguati senza lasciare traccia.

La ricostruzione è quella fornita dai testimoni ascoltati dagli agenti del commissariato Celio e della Squadra Mobile a cui sono affidate le indagini.