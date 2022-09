Zingaretti: stato di calamità

Dopo l'incontro in Prefettura scongiurato il razionamento dell'acqua nella Capitale. Grazie all'acquedotto del Peschiera per ora la situazione non è di criticità estrema. Anche nella zona dei Castelli romani, la sorgente del Pertuso, con alcune deroghe, limiterebbe il rischio turnazione. Il problema più importante è a Viterbo dove l'unico soccorso potrebbe arrivare dalle autobotti.

La richiesta di stato di calmità naturale è un provvedimento necessario per fronteggiare l'emergenza e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è pronto a firmarla. Le prossime settimane saranno cruciali con le temperature in ulteriore rialzo e la pioggia che si fa attendere.