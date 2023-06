Omicido di Willy, l'identikit degli aggressori

Due giorni dopo il delitto per gli investigatori è già chiara la dinamica di quanto accaduto. Conoscono da tempo gli arrestati. Dai loro profili social emerge l'apprezzamento per l'esaltazione della forza. Si susseguono le testimonianze di chi ora racconta come quelle persone non fossero nuove ad atti di violenza. Tasselli che si aggiungono al fascicolo di indagine.