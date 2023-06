Willy, un bravo ragazzo. Il dolore dei colleghi di lavoro

Un futuro nel calcio certo, quale ragazzo appassionato di pallone e con i piedi buoni, non lo avrebbe. Piedi buoni, ma ben piantati in terra. Gli studi all'alberghiero di Fiuggi e a 21 anni anche un lavoro per aiutare la famiglia. All'hotel degli amici quel sorriso e quella voglia di fare erano amati ed apprezzati. E' stato ucciso un figlio, non il loro, ma è come se lo fosse. A poco più di 48 ore dal delitto, dal fermo immediato dei presunti responsabili i colleghi sono ancora sotto choc. Ci sono lacrime, c'è rabbia. Non desiderio di vendetta, esigenza che venga fatta giustizia.