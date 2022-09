"Ultima Generazione" blocca il Grande Raccordo Anulare

Ore 8:15. Grande raccordo anulare. Scatta una nuova azione - l'undicesima a Roma - di “Ultima Generazione”, organizzazione ambientalista che ha scelto il blocco stradale come forma di lotta.

Per quasi un’ora la corsia laterale del raccordo viene bloccata da poco più di sette persone sedute al centro della carreggiata.

Le rivendicazioni del gruppo di attivisti puntano all’interruzione della produzione di energia attraverso centrali a carbone, lo stop all’estrazione e ricerca di idrocarburi e al potenziamento delle energie rinnovabili, eolico e solare.

La forma scelta per sensibilizzare a questi temi però suscita la rabbia degli automobilisti. Qualcuno cerca di parlare con gli attivisti per convincerli a interrompere il blocco, altri cercano di rompere il cordone e riprendere la propria strada.

Ma solo l’intervento della polizia stradale riesce a spostare i dimostranti dalla carreggiata e a riattivare la viabilità. L’intero gruppo è stato sottoposto a fermo di polizia.