Un tunnel lungo duemila anni

Che a dieci metri al di sotto del piano di calpestio del Parco della Caffarella ci sia un mondo del tutto inaspettato, lo si capisce appena si varca la soglia di quella che è una monumentale cava lunga chilometri e chilometri. Un labirinto di tunnel che affonda le sue radici nella Roma Antica quando in età imperiale fu realizzata una cava per l'estrazione della pozzolana. Alcune tracce di questo passato bimillenario sono ancora presenti come ci mostra Marco Placidi, presidente dell'Associazione Sotterranei di Roma: si riesce a comprendere il movimento dei fossores, gli scavatori, con . Dopo aver percorso circa un chilometro, si incontra un altro pezzo di storia, una catacomba seriamente danneggiata all'inizio del Novecento, quando l'attività di estrazione era ancora molto attiva. Come conseguenza di questo danneggiamento, la cava deve cessare la sua attività, ma non passa molto tempo che gli oscuri tunnel vivono una seconda vita diventando una fungaia, della quale rimangono ancora i sacchetti con tanto di terra utilizzati per la produzione in larga scala. Negli anni Ottanta il definitivo abbandono fino ad arrivare alla rinascita a partire dal 2013, quando entra in azione l'Associazione Sotterranei di Roma che ha messo a disposizione il proprio lavoro come volontari ripulendo il sito per realizzare un sogno nel cassetto. E ora quella che ha ha oggi il nome di Cava Romana Antica alla Caffarella inizia la sua terza vita come museo tutto da scoprire attraverso le visite guidate dell'Associazione: oltre alle testimonianze del passato romano e a quello di fungaia sono state ricreate accurate ricostruzioni in chiave scientifica e didattica, come quelle di un mitreo o quella, di prossima realizzazione, di un rifugio antiaereo