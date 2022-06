Una straordinaria quadreria seicentesca che guarda al futuro

Conserva nel suo giardino segreto il più spettacolare artificio barocco di Roma, la celeberrima prospettiva illusionistica del Borromini. Ma la Galleria Spada è anche e soprattutto una splendida raccolta di pittura seicentesca che, nonostante i quattro secoli di storia alle spalle, è una realtà più viva che mai. E' come se si sentissero risuonare i passi del Cardinale Bernardino Spada o di suo pronipote Fabrizio nelle sale del museo, arricchite dagli arredi seicenteschi, con la raccolta d'arte ancora posizionata su file sovrapposte. Un esempio superstite di quadreria antica, frutto del collezionismo della famiglia Spada, con una serie di capolavori come la morte di Didone di Guercino, che, come sottolinea Adriana Capriotti, direttrice della Galleria, è un' opera corale e teatrale, sintesi perfetta della poetica barocca. Guercino, così come Guido Reni, divenne ben presto pittore ufficiale del Cardinal Bernardino, anche per le origini bolognesi di quest'ultimo: i due giganti della pittura emiliana del Seicento si cimentano proprio con il padrone di casa, con due capolavori della ritrattistica del tempo dipinti nello stesso anno, il 1631: Guido Reni sceglie di puntare sull'aspetto intellettuale del cardinale, mentre Guercino punta tutto sul potere. La Galleria vanta anche un singolare angolo di famiglia, con un capolavoro di Orazio Gentileschi, un malinconico e pensoso Davide con la testa di Golia, accanto a due opere giovanili dell'ormai celeberrima figlia Artemisia, dalla delicata e raffinata stesura cromatica. Quella della Galleria Spada è tutt'altro che una realtà cristallizzata nel tempo, grazie a una serie di iniziative che ne fanno un museo in pieno fermento: esistono partenariati con le università, che consentono di formarsi su una collezione celebre in tutto il mondo e le attività di conservazione sono assai notevoli, come nel caso del restauro di un capolavoro di Valentin de Boulogne, La Sacra Famiglia con San Giovannino, con il Museo in grado di trasformarsi in vivace cantiere aperto. Una Galleria in fermento anche sul fronte della didattica, con il ripristino delle visite guidate durante il primo sabato del mese, nel piano nobile che ospita il Consiglio di Stato, per scoprire le preziose radici cinquecentesche del palazzo nel cuore di Roma.