Vacanze senza scherzi

Vademecum contro gli inganni della rete in estate. In aumento le segnalazioni di viaggi ed affitti finiti nel peggiore dei modi, con la scoperta di essere stati ingannati. Il ricorso alle prenotazioni per via telematica è sempre più usuale e c'è naturalmente anche chi ne approfitta per guadagni illeciti e peggio ancora per sottrarre dati sensibili. Nel video i consigli della polizia postale per organizzare in sicurezza i soggiorni estivi