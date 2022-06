" Sono innocente "

26 Maggio 2022. Ultima udienza del processo per la morte di Willy Monteiro Duarte prima della sentenza prevista per il 4 luglio. In aula è la volta della difesa dei fratelli Bianchi. Gabriele in una dichiarazione spontanea ribadisce la sua innocenza, voglio tornare da mio figlio dice ai giudici. Poi dopo cinque lunghe ore di ricostruzione dei fatti è l'avvocato a chiedere per lui e per il fratello Marco l'assoluzione o in subordine la derubricazione del reato in omicidio preterintenzionale