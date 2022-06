Renato Zero: "Così da piccolo fui curato al Bambino Gesù"

A sorpresa nel giorno di una donazione al Bambino Gesù con i frati francescani, Renato Zero racconta un episodio inedito della sua infanzia: “Quando sono nato avevo una grave forma di anemia e fui ricoverato al Bambino Gesù che mi curò. Ho ancora la cicatrice della trasfusione di sangue che mi fu fatta. Era il sangue di un frate che me lo donò e che non ho mai conosciuto. Forse è per questo che sono così legato ai frati di Assisi e sono grato a questa struttura dalla quale, in fondo, ho ricevuto la vita”.

(Video: Basilica San Francesco di Assisi/Ospedale Bambino Gesù Roma)