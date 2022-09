Aria ancora irrespirabile nella zona di Valle Galeria

I carabinieri del Nucleo operativo ecologico hanno tre mesi tempo per capire cosa abbia scatenato il rogo in alcuni capannoni dell'impianto mercoledì scorso.

Intanto gli inquirenti della Procura di Roma hanno messo in programma altre attività di indagine e stanno raccogliendo tutto il materiale utile per dare una risposta.

L'ipotesi che si fa strada è che non sia stata una scintilla partita dal nastro trasportatore dei rifiuti - come ipotizzato finora - a dare origine al rogo. Le immagini delle telecamere di sicurezza non mostrerebbero infatti alcun innesco di questo tipo durante lo scarico di rifiuti.

I magistrati procedono per i reati previsti dall'articolo 449 del codice penale, delitti colposi di danno.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, anche se già in passato i militari del Noe hanno accertato casi di autocombustione, in particolare con un rifiuto molto secco - come quello che avrebbe preso fuoco a Malagrotta - e nella stagione estiva, quando le temperature nei capannoni che ospitano la spazzatura superano i 40 gradi percepiti. Una prima relazione dei Carabinieri è già stata consegnata ai magistrati, ma per avere quella che viene già definita "super perizia" potrebbero servire mesi: si cercano relazioni coi precedenti roghi negli impianti di trattamento di Albano, Salario e Rocca Cencia, ed è stata già convocata la ditta che si occupa di manutenzione dell'impianto antincendio.

Questa mattina il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - nel suo ruolo di commissario straordinario del Governo - ha firmato l'ordinanza per far fronte alla gestione dei rifiuti. Il provvedimento avrà una durata massima di 60 giorni e prevede l'aumento del trasferimento dei rifiuti a ponte Malnome per un quantitativo che passa da 300 a 700 tonnellate massime al giorno, mentre per Acilia viene predisposto un quantitativo massimo di 150 tonnellate al giorno.

Intanto i cittadini dell'area di Valle Galeria segnalano che l'aria nella zona è ancora irrespirabile. Il timore è che ci vorranno diversi giorni prima di tornare alla normalità. Ne parla il presidente dell'associazione Valle Galeria libera, Massimo Prudente.