Sport all’aria aperta e relax. Questo è uno dei tanti punti di forza della riserva naturale di Nazzano Tevere Farfa.

A Torrita Tiberina è nato il Tevere point per promuovere le bellezze naturali del territorio. Qui è possibile affittare bici per una passeggiata all’interno della riserva, affittare canoe per navigare sul fiume oppure fare delle lunghe passeggiate. Il centro è gestito da due giovani Fabrizio Montrioli e Matteo Carratoni che hanno trasformato questa vecchia cava in un importante attrattore turistico, meta soprattutto di giovani. il Tevere point di Torrita Tiberina è uno dei primi assaggi delle possibilità offerte dai contratti di fiume, un progetto della regione Lazio di cui è stata ideatrice Cristiana Avenali.

Un progetto che ottimizza e migliora le opportunità di crescita e di lavoro nelle aree vicine ai fiumi tutelando il territorio ma anche sviluppandone le possibilità socioeconomiche.