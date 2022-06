Torna la staffetta artistica under 25

Musica, Danza ed installazioni artistiche si incontrano con il mondo del virtuale. Dieci giorni di staffetta artistica con oltre 30 appuntamenti. Roma torna in mano ai giovani talenti con la nona edizione di Dominio Pubblico - La Città agli Under 25, in scena tra il Teatro India e lo Spazio Rossellini.