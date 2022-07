48 scatti sulla pandemia

L'abbraccio , il conforto tra due operatori sanitari. il nome scritto sulla tuta per riconoscersi. i volti nascosti sotto ogni tipo di protezione. Tutto questo è raccontato in 48 scatti fotografici diventati celebri e che hanno permesso di far conoscere le paure legate al covid 19. Immagini frutto del lavoro di fotogiornalisti che sono stati i nostri occhi, permettendoci di conoscere cosa stava accadendo negli ospedali italiani durante l'emergenza sanitaria, e la storia di chi ha combattuto in prima linea il male invisibile.

La mostra è stata allestita all'interno dell'Ospedale di Santo Spirito in Sassia, il più antico d'Europa, al centro delle corsie sistine recentemente restaurate e inaugurate alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Nel servizio di Eleonora Fioretti, l'intervista al direttore Generale della Asl Roma 1 Angelo Tenese.