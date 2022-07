A Bracciano in gara i migliori atleti del parathiatlon

Si è chiusa con successo la IV tappa dell' "Italian Paratriathlon Serie" , manifestazione riservata agli atleti che si sono dati appuntamento sulle sponde del Lago di Bracciano per un evento che per la prima volta si è tenuto nel Lazio. Campioni internazionali e olimpionici hanno preso parte a una gara terminata con un risultato importante, anche dal punto di vista della sicurezza sulle strade di Bracciano.

Amministrazione comunale, polizia locale e associazioni di volontariato che hanno infatti reso praticabile a tutti le vie sulle quali si è svolta la competizione. Il percorso, composto da 750 metri in acqua , 20 chilometri in bicicletta e 5 di corsa a piedi, ha visto tagliare il traguardo per primo a Manuel Lama del Cesena Triathlon. I punteggi di questa gara serviranno a stilare la classifica dei migliori atleti, per i quali si apriranno le porte della finale il 18 settembre a Bari.