A Ostia i funerali di Luca Serianni

Atmosfera raccolta al funerale del professor Luca Serianni, gremita la chiesa di Santa Maria Regina Pacis a Ostia. Una funzione semplice celebrata dal vescovo ausiliario di Roma Sud Don Dario Gervasi. Familiari, colleghi, molti ex studenti e conoscenti per l’ultimo saluto al famoso linguista 74enne investito il 18 luglio da un'auto a Ostia, mentre attraversava sulle strisce pedonali, all'incrocio fra Capo Verde e via dei Velieri. Le sue condizioni sono state gravissime da subito. E’ rimasto in coma per qualche giorno. La 52enne al volante dell’auto che l’ha travolto, si è fermata a prestare soccorso ma nonostante l’intervento dei sanitari e le cure al San Camillo, il professore ci ha lasciato. Profondo cordoglio per la scomparsa di Luca Serianni, docente emerito della Sapienza, illustre linguista e filologo, punto di riferimento nella cultura nazionale per gli studi sulla lingua italiana, è stato espresso dall’amministrazione capitolina, dall’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato. Nella camera ardente allestita presso la facoltà di lettere dell’università La Sapienza di Roma, anche il presidente della Repubblica Mattarella ha portato il suo saluto. "Chi ha scelto di fare l'insegnante non può prendersi il lusso di essere pessimista" Questo il suo insegnamento, tra gli altri durante la sua lezione di congedo quattro anni fa alla Sapienza . Alla fine della funzione, un lunghissimo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro.