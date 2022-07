Abbandono animali. La campagna di contrasto di associazioni e Polizia

Tempo di vacanze per molti e di sofferenza per gli amici a 4 zampe che spesso vengono abbandonati sul ciglio della strada .

Questo fenomeno infatti durante la stagione estiva fa registrare un forte aumento dei casi ed è anche causa di incidenti.

lamiciziaèunacosaseria è lo slogan che la Polizia di Stato ha scelto nel video per la campagna di abbandono degli animali.

Ma sono tante le associazioni sensibili a questo problema. Alla sua seconda edizione il Pet Camper Tour, della onlus Pet Carpet, in collaborazione con Polizia e Anas.

Partito dal Policlinico di Tor Vergata a Roma, il progetto è stato presentato ad un pubblico di piccoli pazienti che, con disegni e giochi hanno partecipato attivamente alla campagna. Prossime tappe Toscana ed Abruzzo.

Esperti e volontari danno consigli sul comportamento da adottare mentre si è alla guida: come affrontare pericoli imprevisti, cosa fare in caso di avvistamento di un animale in strada, chi contattare in caso di collisione.

Una campagna solidale on the road per sensibilizzare i cittadini sul rispetto dell'ambiente e degli animali, anche quelli selvatici.