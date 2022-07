Alfonsi: "Il parco di Centocelle si è salvato dal fuoco perché era sfalciato"

Un intervento straordinario di raccolta dei rifiuti e svuotamento di cassonetti nell'area interessata dagli incendio. E poi il lavaggio delle strade da AMA nel raggio di 600 metri nella zona colpita dalle fiamme, come previsto dall'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri. Definisce così le priorità Sabrina Alfonsi, assessora all'Ambiente di Roma Capitale nell'intervista al Tgr Lazio. E quanto ai timori sulla qualità dell'aria, con i valori della diossina che avevano superato di 35 volte i limiti indicati dall'OMS per le aree urbane, si dice fiduciosa: “Quel dato è stato il picco registrato durante l'incendio, adesso dobbiamo pensare alla bonifica e alla sistemazione della zona andata a fuoco.”

C'erano 4 milioni e 700mila euro stanziati per la bonifica del Parco. “1 milione e 700mila - spiega Alfonsi - per la parte della Tagliata, piena di rifiuti interrati per i quali era già stata fatta la caratterizzazione, 3 milioni per la parte di vegetazione, zona su cui AMA aveva fatto un preventivo per la bonifica superficiale della spazzatura presente.”

“Ci affidiamo completamente alla Procura di Roma per quanto riguarda le indagini sul rogo”, dice Alfonsi, che tiene però a sottolineare: “La zona del parco non è stata colpita dal fuoco perché regolarmente sfalciata. Le fiamme hanno seguito la linea dei rifiuti.”

Venerdì l'incontro tra Regione e Roma Capitale per trovare una soluzione alla delocalizzazione degli autodemolitori di viale Togliatti. “Da 25 anni la città attende tre risposte - dice Alfonsi. ”La costituzione di un grande Parco di Centocelle davvero fruibile per tutti i quartieri interessati; lo spostamento delle attività degli sfasciacarrozze; una soluzione anche per queste ultime aziende che devono poter continuare a lavorare nella legalità".