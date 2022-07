Allarme siccità sul Tevere

Lungo il fiume dove c'è sempre meno acqua, sotto il sole di questa calda giornata di luglio. Hanno scelto di lanciare il loro appello sulla riva prosciugata del Tevere, in un punto, a due passi da Castel Sant'Angelo, dove è più basso di un metro e mezzo. I Radicali italiani hanno evidenziato i danni della siccità che sta ferendo il nostro paese. Gli effetti sono più che mai visibili, anche i fiumi del Lazio sono in una situazione difficile hanno ribadito il segretario e il presidente, Massimiliano Iervolino e Igor Boni.

Hanno fatto il punto sulla mancata depurazione delle acque in Italia con proposte da attuare immediatamente per arginare quello che si sta delineando come il peggiore disastro ambientale dell'ultimo secolo.

Hanno ribadito al necessità di riforme nel mondo agricolo, per ridurre i consumi utilizzando le nuove tecnologie. Non occupiamoci dei problemi solamente nell'emergenza hanno aggiunto e investiamo nelle infrastrutture.