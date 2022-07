Anche i re piangono

"Io giro ma mica è detto che ritorno". Rispondeva così Francesco Totti al microfono di Ciro Venerato in un'intervista che riguardava uno dei suoi grandi amori: la Roma.

Ma oggi tifosi e pubblico tengono il fiato sospeso per qualcos'altro. L'amore a cui il Pupone potrebbe decidere di non fare ritorno è quello con sua moglie, Ilary Blasi.

A metterci la mano sul fuoco è Dagospia. Il sito schiaffa la coppia in homepage e rivendica lo scoop lanciato lo scorso febbraio e poi smentito dagli stessi protagonisti.

La pubblicazione di Roberto D'Agostino snocciola quelli che ritiene indizi cruciali: una lite durante una gita al lago di Castel Gandolfo, l'assenza di Ilary in occasione di una festa di compleanno del marito e una sua dichiarazione rilasciata alla rivista "F" conclusa dicendo: "Voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo".

Insomma il sito di gossip e retroscena lo assicura: alle 19.00 la coppia più ammirata della capitale annuncerà ai sudditi dell'ottavo re di Roma il grave fatto attraverso un comunicato stampa.

E il web entra in fibrillazione. Su Twitter gli hashtag #Totti #IlaryBlasi e #Dagospia diventano "trend-topic".