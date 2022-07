Arpa Lazio: i valori della diossina nell'aria si abbassano

Scendono i valori della diossina nell'aria dopo l'incendio di sabato scorso tra viale Togliatti e il Parco di Centocelle a Roma.

La centralina posizionata da Arpa Lazio in via Saredo fa registrare un livello di 0,5 pg/metro cubo, di poco superiore al dato che l'OMS considera normale per le aree urbane (0,3), e soprattutto di venti volte inferiore rispetto al valore riscontrato nelle ore immediatamente successive allo scoppio del rogo, quando era stata toccata quota 10,6, cioè circa 35 volte al di sopra della soglia di sicurezza.

"Assistiamo a un graduale ritorno alla normalità”, dice il direttore generale di Arpa Lazio Marco Lupo.