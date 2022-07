Autodemolitori in strada

Cofani, para urti e sportelli sparsi sull'asfalto. Ma non si tratta di un incidente stradale.

A meno di 48 ore dall'incendio di Centocelle, gli sfasciacarrozze della zona di via Palmiro Togliatti non ci stanno a fare da capro espiatorio e bloccano la strada con quello che rimane delle proprie attività.

La rabbia è tanta e si scaglia anche contro cameraman e giornalisti.

Sono circa una trentina gli autodemolitori che affacciano sulla strada da un lato e sul parco di Centocelle dall'altro, e praticamente tutti sono stati interessati dalle fiamme.

I titolari hanno assistito al rogo che ha devastato il frutto del proprio lavoro che, per alcuni, andava avanti da generazioni.

"Il Comune e la Regione non hanno fatto nulla, dovevano provvedere alla bonifica dell'area da anni, fin dallo sgombero del campo nomadi ex Casilino 900. Non stanno facendo nulla da luglio 2018, quando ci sono scadute le autorizzazioni. Ci sono svariati ricorsi in itinere per provare a riaprire, ma ogni giorno succede qualcosa e si ricomincia da capo. Quindici giorni fa abbiamo anche scritto all'assessore al Verde del VII Municipio per provvedere da soli allo sfalcio con risorse nostre, ma non abbiamo avuto risposta". Questo lo sfogo di uno dei titolari. Un altro spiega: "Siamo stati delocalizzati nel 2008 ma solo sulla carta, visto che nel 2022 siamo ancora qui: è la dimostrazione dell'inerzia di un Paese e soprattutto della Regione Lazio, che o sta ferma o delega a incapaci tutte le proprie competenze".

Prima di loro sono stati i residenti e i comitati a protestare nel quartiere e a puntare il dito sull'inerzia delle amministrazioni: Regione, Comune, municipi V e VII. Chiedono che non si intervenga solo a tragedia avvenuta e che si attuino finalmente i progetti di riqualificazione in cantiere da anni.

Ma gli animi esacerbati del quartiere sono divisi e la prostesta si spacca tra autodemolitori, comitati, cittadini.

In prima linea c'è anche don Stefano Cascio, parroco della chiesa di San Bonaventura. Affida la propria rabbia a un post sul profilo social della parrocchia in cui scrive: "Vergogna alla Regione Lazio , a Roma Capitale che di capitale ha solo il nome, ai municipio V e VII perché da anni chiediamo di essere rispettati". E continua: "Vergogna perché da anni proteggete gli autodemolitori e vi beffate delle richieste dei residenti. Non avete nessun coraggio politico, nessuna visione per il futuro, nessuna volontà di permettere a Roma di essere una vera capitale europea!". Don Stefano si prepara a animare una nuova protesta in strada domenica prossima