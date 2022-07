Code agli imbarchi. Al via l'estate con la voglia di isole

Il porto di Civitavecchia come un gigante che si sveglia da un lungo letargo pullula di viaggiatori che incuranti dell’impennata di Omicron 5 vogliono imbarcarsi verso Sardegna, Sicilia, Barcellona in questo fine settimana, primo weekend di luglio: si è stimato un transito di più di 30 mila persone tra partenze ed arrivi ed è tutto esaurito tra imbarchi per i traghetti e per le crociere. Come ha detto il presidente dell’autorità di sistema portuale di Civitavecchia Pino Musolino dopo due anni di pandemia si torna a respirare e si raggiungono i numeri del 2019.

Nella parte storica del porto di Civitavecchia -dove i grandi yacht già arrivano -il futuro si chiama Roma Marina Yachting dove una società mista (dentro ci sono i monegaschi) potrebbe trasformare questa darsena in un attracco molto attraente per le imbarcazioni di lusso e volano per l’economia civitacchiese.

Ed è stato un gran pienone sulle spiagge laziali a nord di Roma : alberghi e stabilimenti balneari sold out.

E sulla passeggiata di Santa Marinella - la perla del Tirreno - si combatte la calura con bagni prolungati e giochi in acqua. E gli imprenditori balneari tornano a sorridere.