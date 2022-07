Colosseo: turisti come prima del Covid

Con un risultato di 21.687 visitatori messo a segno la prima domenica gratuita del mese di luglio, il Parco Archeologico del Colosseo si avvicina sempre più agli standard pre-Covid. Ormai da giorni, il monumento iconico di Roma nel mondo è tornato ad essere oggetto del desiderio di visitatori e turisti da tutto il mondo: non più solo europei, ma anche statunitensi e asiatici, coreani in prima fila. Complici la grande affluenza e il caldo torrido, il Parco Archeologico ha attivato fino alla fine di agosto, con la collaborazione dell'Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile di Roma, un presidio di assistenza sanitaria sulla Piazza del Colosseo, composto da ambulanze e gazebo con personale di primo soccorso, nel quale potranno essere effettuti anche tamponi COVID-19. Incrementati anche i punti di fornitura d'acqua al primo livello dell'Anfiteatro, sia nel settore dell'ingresso del pubblico, che lungo il percorso di visita. E con il ritorno dei grandi numeri torna la piaga dell'accaparramento indiscriminato di biglietti a danno di cittadini e visitatori che ora subisce un' importante battuta di arresto, come spiega Alfonsina Russo, direttore del Parco Archeologico del Colosseo, con l'introduzione dei biglietti nominativi e dell'obbligo di esibizione del documento. E l'Anfiteatro Flavio d'estate si fa anche laboratorio di cultura, con la rassegna cinematografica Quo Vadis: dieci giorni di proiezioni sul rapporto tra pellicola e classicità romana in uno dei luoghi più belli della città eterna: la terrazza del Tempio di Venere e Roma con affaccio mozzafiato sul Colosseo.