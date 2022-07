Daniele sul tetto del mondo

Dalla sua Torvajanica, sul litorale romano, è arrivato a Los Angeles dove scrive musiche per il cinema e le serie televisive. Daniele Truocchio, 28 anni, tra i giovani under trenta più influenti nel mondo secondo la rivista Forbes. Con lui anche i Maneskin. Una passione per la musica nata da bambino. Studia da quando aveva sette anni. Ha frequentato il conservatorio di Latina e poi con una borsa di studio si è trasferito al Berkley College Music di Boston dove si è laureato in composizione per musica da film e televisione. Ora vive a Los Angeles con la moglie Giorgia. Il suo curriculum è ricco di esperienze. Ha un sorriso che conquista Daniele e ci racconta di avere nostalgia della sua famiglia d'origine e del suo mare. Il suo futuro lo vede in America ma sogna di lavorare anche in Italia.