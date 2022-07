Concerto a due passi dal GRA

L’estate romana 2022 arriva fino al GRA. Periferie d’Incanto ha dato appuntamento agli abitanti del 14esimo municipio che con sedie a seguito hanno assistito ieri sera al concerto dell’orchestra Europa inCanto in via Antonio Gandin. L’ex orchestra del teatro dell’Opera si era già esibita a Villa De Santis, al Cine Village che quest’anno è a Monteverde ed in altri luoghi della capitale. L’opera suonata e cantata con un pubblico invitato a partecipare, a comprendere la musica d’orchestra con Germano Neri, Direttore orchestra Europa inCanto. Il 14esimo municipio con quasi 200mila abitanti reclama cultura. Marco Della Porta, Presidente del Municipio, ha invitato i cittadini a prendersi cura del luogo, riqualificato e a dargli un'anima