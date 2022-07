Covid, il piano per aumentare i posti letto

Sono più di 11mila i nuovi contagiati nel Lazio, peggio fanno solo Lombardia e Campania. Ma è il numero degli attualmente positivi che spaventa: ben più alto di tutto il resto d'Italia. Crescono anche i ricoveri in terapia intensiva: 71 in regione: quasi il doppio di quelli ricoverati in Campania e Veneto. Alto anche il numero dei ricoverati in reparto covid (793). Per questo la Regione Lazio ha disposto l'apertura di altri 800 posti letto covid, e il Policlinico di Tor Vergata ha riattivato il reparto rianimazione.

Nel servizio l'intervista al professor Antonio Volpi - infettivologo dell'Università di Tor Vergata