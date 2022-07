Criminali del web

Dopo una giornata in cui è circolato di tutto, dalla quantità di dati rubati (78 giga), al nome del gruppo di hacker responsabile, la società di informatica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Sogei, smentisce tutto. Nessun attacco hacker, nessun furto di dati. La rete dell'agenzia delle entrate non è mai stata bucata. Tutto falso dunque? No. Secondo una ricostruzione degli inquirenti gli hacker sarebbero riusciti ad entrare nei profili di alcuni studi di commercialisti o tributaristi. I loro dati e parte di quelli dei loro clienti sarebbero stati rubati e sono questi che tra 5 giorni potrebbero essere pubblicati nella parte oscura del web, quel dark web che da tempo ormai nasconde i nuovi crimini. Gli studi che hanno subito il furto online accedono, naturalmente e legalmente, alla rete dell'agenzia delle entrate che però è rimasta inviolata. Questa la ricostruzione, per ora, di una vicenda che però è oggetto di un'indagine della procura di Roma, mentre i casi dei furti di dati aumentano come le richieste di riscatto