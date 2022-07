Cumuli di spazzatura non raccolta nel quartiere Aurelio

In via Bernadette

La segnalazione arriva in questo caso da via Bernadette, quartiere Aurelio della Capitale, oltretutto non distante da quel Parco del Pineto in cui il 4 luglio scorso si è sviluppato uno dei roghi più gravi di questa estate romana.

I cassonetti dell'indifferenziata non vengono svuotati da giorni e anche gli squaletti AMA - dicono i residenti - passano senza raccogliere nulla. Il risultato è quello che si osserva nel video: sacchi della spazzatura che debordano dai contenitori e rimangono sparsi su buona del marciapiede.