Il rebus delle elezioni a Latina

L'unico elemento certo è che si è conclusa l'udienza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato che deciderà se accogliere o no il ricorso presentato l'11 luglio scorso, dall'ex sindaco di Latina Damiano Coletta. Sono 22 le sezioni del capoluogo pontino che, secondo il Tar, devono tornare al voto. I giudici, si sono riservati dei decidere. La sentenza dovrebbe arrivare entro la fine della settimana. Tempi brevi trattandosi di materia elettorale. Due gli scenari che si profilano all'orizzonte. Se dovesse essere accolta la richiesta, l'ex sindaco tornerebbe sullo scranno più alto del comune. Se invece in Consiglio di Stato dovesse rigettare il ricorso, si andrebbe a voltare nelle sezioni nelle quali sono state riscontrate irregolarità. Fino al 4 settembre, data stabilita per le consultazioni, il comune sarebbe guidato dal Commissario Prefettizio. La parola passerebbe quindi agli elettori. Impensabile l'ipotesi del ballottaggio. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per risolvere questo rebus.