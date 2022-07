Emergenza cinghiali, le Regioni chiedono un intervento all'Esecutivo

"L’emergenza cinghiali interessa ormai tutti i territori ed è urgentissimo un intervento normativo del Governo per modificare la legge 157 del 1992 con l'ampliamento del periodo di caccia al cinghiale e la possibilità da parte delle Regioni di effettuare piani di controllo e selezione nelle aree protette”. Parole di Federico Caner (Assessore della Regione del Veneto e coordinare della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni) nel corso di un incontro con la stampa nella sede della Conferenza delle Regioni al quale hanno partecipato (in presenza e in videocollegamento) tutti gli Assessori delle Regioni e delle Province autonome ed il Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. Proprio Coldiretti oggi ha fornito i dati di una ricerca secondo cui negli ultimi 12 mesi è avvenuto un incidente ogni 41 ore a causa dell'invasione di cinghiali e animali selvatici.

In dieci anni il numero di incidenti gravi con morti e feriti causati da animali è praticamente raddoppiato (+81%) sulle strade provinciali secondo la stima Coldiretti su dati Aci Istat. “Nell'ultimo anno si contano 13 vittime e 261 feriti gravi”, afferma Coldiretti.

Le Regioni - per bocca dell'assessore Caner - raccolgono le sollecitazioni elencando i problemi: la devastazione dei terreni che sta compromettendo diversi raccolti, la questione sanitaria con le necessità di prevenzione rispetto al diffondersi della peste suina africana, la sicurezza dei cittadini minacciata sempre più dalla presenza dei cinghiali anche nei centri abitati o nei luoghi turistici, il decoro urbano che subisce un danno evidente di immagine, collegato alla presenza di branchi, con ricadute negative sul turismo.

L'assessore all'agricoltura della Regione Lazio Enrica Onorati, che ha partecipato alla conferenza stampa, ha ribadito l'insostenibilità della situazione legata alla presenza degli ungulati sul territorio. Serve un intervento del governo - ha detto - per contrastare “una emergenza che mette in discussione non solo il lavoro dei nostri agricoltori, ma anche la sicurezza dei nostri cittadini”