Emergenza siccità: urge intervenire sul sistema idrico

Ridotte dal 30 al 50% le fonti idriche nella capitale. A lanciare l’allarme è il CNR che fa riscontrare una diminuzione del 50% delle piogge rispetto al luglio dello scorso anno.

Ma se si tiene conto soltanto degli ultimi sei mesi il deficit delle piogge arriva al 70%. Già da giugno Centro Nazionale delle Ricerche aveva parlato di emergenza siccità : «Ormai è tardi: così dovremo razionare l'acqua in autunno». L’Acea però fa sapere che l’urbe non corre nessun pericolo in questa direzione. Mentre in Regione si teme seriamente per la tenuta del sistema idrico.

Il Lazio pieno di sorgenti d’acqua è a rischio soprattutto nella provincia di Roma. Il Tevere, l'Aniene e il Sacco registarno un livello dell'acqua più basso di un metro rispetto all'anno scorso.

Grave la situazione anche ai castelli romani, dove l'Anbi segnala che i laghi sono ai minimi storici. A Nemi il calo è di un metro in relazione al 2021 e a Bracciano il livello è sceso di 25 cm.