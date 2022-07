Giubileo 2025, l'Anno Santo e le connessioni planetarie

L’arcivescovo Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione a cui il papa ha affidato l’organizzazione del prossimo Giubileo, parla di cosa si aspetta dall’Evento e di come questo, per la prima volta nella storia, sarà vissuto anche attraverso internet.

In risposta ad una domanda di Andrea Marini, ammette: “Stiamo pensando anche a una Porta Santa virtuale”.