I Bronzi a colori

I folti riccioli castani, la carnagione piuttosto scura, l'elmo di un dorato lucente: arriva a cinquant'anni dallo straordinario ritrovamento dei Bronzi di Riace, nel fondo del Mar Ionio, l'identikit di questi due capolavori della scultura greca antica, del v secolo a.C. Così come i marmi, anche i bronzi dovevano essere colorati. Così, da una lunga serie di studi supportati da sofisticatissime tecnologie, Vinzenz Brinkmann, fra i massimi esperti al mondo di policromia dell’antichità, è riuscito a realizzare la copia perfetta in bronzo della testa del guerriero A, presentata durante un convegno all'interno della Curia Iulia al Foro Romano al quale hanno partecipato tra gli altri, Massimo Osanna, Direttore Generale Musei e Carmelo Malacrino, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Brinkmann ha realizzato le copie intere a colori di entrambe le statue, ora esposte al Metropolitan Museum di New York, in una mostra dedicata alla policromia delle sculture antiche. Un ulteriore importante tassello per la conoscenza dei due capolavori ritrovati il 16 agosto 1972, da un appassionato subacqueo a 200 metri dalla costa di Riace Marina, recentemente candidati come patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Ora la sfida è quella di far diventare i Bronzi, protagonisti di numerosi eventi per il loro anniversario attrattori di primo piano del turismo internazionale

