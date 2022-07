Il paese senza sindaco (causa debiti)

A Casape si è votato il 12 giugno, come in altri 52 comuni del Lazio. Il nuovo sindaco, Giuliano Colagrossi, arriva dopo una gestione commissariale dell'ente. Nell'ottobre scorso infatti si era dimesso il sindaco risultato vincitore e la Prefettura aveva sciolto il consiglio e nominato un Commissario prefettizio, Maria Cristina Caruso. Con una delibera datata 11 giugno 2022, la Commissaria - che svolge le funzioni del sindaco e del Consiglio comunale fino all'elezione di un nuovo primo cittadino - ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. In pratica il Comune affoga nei debiti, ha un disavanzo di gestione superiore ai 600 mila euro, debiti fuori bilancio per oltre 400 mila euro, altre passività potenziali per una massa passiva complessiva che sfiora il milione e mezzo di euro. Una somma da ripianare con una procedura definita per evitare il dissesto.

Una procedura che comporterà risparmi per il Comune - che pure ha solo due dipendenti - per i prossimi venti anni. Una cura da cavallo. Ma il sindaco appena eletto non ci sta: sapeva che c'era qualche problema di conti ma non di tale portata. Per questo ha dato le dimissioni: sono casapese e non posso far pagare ai cittadini il costo di anni di malagestione.

Colagrossi è stato sindaco fino al 2006 e attribuisce alla giunta che gli è succeduta i conti fuori posto.

Alle elezioni si erano presentati altri due candidati sindaci. Colagrossi ha, dal momento delle dimissioni, venti giorni di tempo per ripensarci. Lui spera in un incontro con le istituzioni a Roma per trovare il modo di rientrare dal pre-dissesto senza troppi traumi per il piccolo borgo di Casape.