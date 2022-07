Il ritorno dei turisti a Roma. Posti occupati all'85%

Cappellino e ventaglio, la bottiglietta dell'acqua in mano. I turisti non temono il caldo torrido di questi giorni e visitano i luoghi simbolo della città eterna. immancabile il lancio della monetina nella fontana di Trevi, la sosta a piazza di spagna, la visita, gratuita in questo primo week end del mese ai musei. Biglietti nominali anti bagarini invece per accedere al Colosseo dove è richiesta la carta d'identità o il passaporto.

Le camere degli hotel, vuote per due lunghi anni, tornano finalmente ad essere occupate, fino all'85%, almeno fino al mese di giugno, secondo i dati di Federalberghi Roma.

Siamo ancora lontani dai numeri pre covid, 250 strutture sono ancora chiuse, ma il trend positivo lo si era visto già a maggio e a giugno con il ritorno dei gruppi organizzati, soprattutto francesi. Sono tornati gli americani, gli europei ma mancano ovviamente i russi e il mercato orientale. Una flessione delle prenotazioni è stata registrata in questa ultima settimana a causa del caldo torrido, alla ripresa dei contagi e alle cancellazioni dei voli. Il caldo, spinge il turismo verso le località balneari del litorale laziale e nei borghi collinari e montani.