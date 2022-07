Il più grande spettacolo di Jova

Energia pura a Marina di Cerveteri, sul litorale a Nord di Roma, per la prima data del Jova Beach Party. E stasera si replica. Intere generazioni di fan, arrivate da tutta Italia, in spiaggia, hanno ballato per tutto il giorno fino a sera. 45 mila persona tra ieri e oggi. Lorenzo ha ripercorso i brani di una vita. Sul palco a forma di veliero, ospite d'onore Renato Zero che ha duettato con il ragazzo fortunato cantando il Triangolo e I migliori anni della nostra vita. Anche Brunori Sas si è esibito con Jovanotti. Oltre tre ore di musica, un viaggio nel segno del rispetto ambientale. Oggi il veliero di Jova è ancora sul Lungomare degli Etruschi, domani salperà verso nuovi lidi.

Il servizio di Isabella Di Chio - Montaggio di Stefano Tigani