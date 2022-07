Laboratori abusivi. Sequestrati 350 chili di tabacco

I due laboratori, utilizzati per lo stoccaggio e il confezionamento di sigarette sono stati scoperti dai finanzieri del gruppo di Cassino in due abitazioni private a Ceprano e Pontecorvo. A gestire il traffico due coppie di coniugi che acquistavano il tabacco e poi lo lavoravano in casa. I prezzi del prodotto finito erano notevolmente inferiori a quelli praticati dai Monopoli di Stato. Le indagini hanno consentito anche di individuare numerosi acquirenti delle sigarette di contrabbando